Континент японии скажите пожалуйста
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Континент японии скажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В смысле на каком континенте находится Япония? Ну она входит в Евразию, лол
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