Придумай рифму к слову СКУЧАТЬ. Сочини стихотворение -- совет всем детям из 4 стро??, используя эту рифму. СРОЧНО помогите пж в 10:50 уже не принимаю пж очень надо
Литература
Придумай рифму к слову СКУЧАТЬ. Сочини стихотворение -- совет всем детям из 4 стро??, используя эту рифму. СРОЧНО помогите пж в 10:50 уже не принимаю пж очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты что скучаешь? не скучай! или на улицу гуляй, А лучше маме помогай
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