Придумай рифму к слову СКУЧАТЬ. Сочини стихотворение -- совет всем детям из 4 стро??, используя эту рифму. СРОЧНО помогите пж в 10:50 уже не принимаю пж очень надо

Литература

Придумай рифму к слову СКУЧАТЬ. Сочини стихотворение -- совет всем детям из 4 стро??, используя эту рифму. СРОЧНО помогите пж в 10:50 уже не принимаю пж очень надо

Автор: Гость