Предмет логика: 7. Табличным способом обоснуйте правильность вывода: Если вор – карманник, то он не домушник. Если он не домушник, то он на учете либо в отделе полиции № 1, либо в отделе полиции № 2. Он не на учете в отделе по...

Обществознание

Предмет логика: 7. Табличным способом обоснуйте правильность вывода: Если вор – карманник, то он не домушник. Если он не домушник, то он на учете либо в отделе полиции № 1, либо в отделе полиции № 2. Он не на учете в отделе полиции № 2. Следовательно, он на учете в отделе полиции № 1 или он карманник.

Автор: Гость