305+х+55=1000 954-78-а=277 Помогите выполнить уровнение
Математика
305+х+55=1000 954-78-а=277 Помогите выполнить уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
305+×+55=1000 360+×=1000 ×=1000-360 ×=640 954-78-a=277 876-a=277 a=876-277 a=599
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