Орган имунной системы это

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Иммунная система - этосовокупность органов, тканей и клеток, работа которых направлена непосредственно на защиту организма от различных заболеваний и на истребление уже попавших в организм чужеродных веществ. Данная системаявляется препятствием на пути инфекций (бактериальных, вирусных, грибковых).