Орган имунной системы это
Биология
Орган имунной системы это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иммунная система - этосовокупность органов, тканей и клеток, работа которых направлена непосредственно на защиту организма от различных заболеваний и на истребление уже попавших в организм чужеродных веществ. Данная системаявляется препятствием на пути инфекций (бактериальных, вирусных, грибковых).
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