Две бригады были заняты на уборке картофеля . Первая бригада за 5 часов работы убрала картофеля столько же , сколько вторая бригада за7ч. Сколько центнеров картофеля убрала первая бригада, если за1час она убирала на 16 центнеро...

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Две бригады были заняты на уборке картофеля . Первая бригада за 5 часов работы убрала картофеля столько же , сколько вторая бригада за7ч. Сколько центнеров картофеля убрала первая бригада, если за1час она убирала на 16 центнеров больше, чем вторая бригада.

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