Две бригады были заняты на уборке картофеля . Первая бригада за 5 часов работы убрала картофеля столько же , сколько вторая бригада за7ч. Сколько центнеров картофеля убрала первая бригада, если за1час она убирала на 16 центнеро...
Алгебра
Две бригады были заняты на уборке картофеля . Первая бригада за 5 часов работы убрала картофеля столько же , сколько вторая бригада за7ч. Сколько центнеров картофеля убрала первая бригада, если за1час она убирала на 16 центнеров больше, чем вторая бригада.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х ц убирает вторая бригада за 1 час, тогда (х + 16) ц убирает первая бригада за 1 час. По условию известно, что первая бригада за 5 часов работы убрала столько же, сколько вторая за семь часов, составим уравнение: 7х = 5(х + 16) 7х = 5х + 80 2х = 80 х = 40 40 + 16 = 56 ц убирает первая бригада за 1 час. 56 * 5 = 280 ц убрала первая бригада.
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