Размер сухой и набухшей фасоли
Биология
Размер сухой и набухшей фасоли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У сухой фасоли размер будет меньше, чем у влажной набухшей, форма останется той же
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Перевидите на русский 1) Do you live in a flat or in a house? 2) How many rooms have you got? 3) Have you got a room of your own? 4) Is yo...
Физика
Тело двигаясь равномерно проходит за 1,2ч расстояние равное 2,16км . какое расстояни?? оно пройдёт за 12мин?
Русский язык