На сколько градусов изменилась температура чугунной детали массой 12 кг,если при остывании она отдала 64800 Дж теплоты?

Физика

На сколько градусов изменилась температура чугунной детали массой 12 кг,если при остывании она отдала 64800 Дж теплоты?

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