На сколько градусов изменилась температура чугунной детали массой 12 кг,если при остывании она отдала 64800 Дж теплоты?
Физика
На сколько градусов изменилась температура чугунной детали массой 12 кг,если при остывании она отдала 64800 Дж теплоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c*m*dt dt=Q/c*m=64800/540*12=10 C
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Правильный треугольный пирамида стены 4 см и 8 см .Высота пирамиды корень из 10 см . Надо наитти область ) ответ должен быть [60корень2 см ^2]
Литература