Я забыл как решать на проценты задачи: На тур базе есть полатки и домики: 25 штук. В ??аждом доме живут по 4 чела а в полатке по 2. Сколько на турбазе полато и сколько домиков, если всего отдыхают 70 человек

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Я забыл как решать на проценты задачи: На тур базе есть полатки и домики: 25 штук. В ??аждом доме живут по 4 чела а в полатке по 2. Сколько на турбазе полато и сколько домиков, если всего отдыхают 70 человек

Автор: Гость