Я забыл как решать на проценты задачи: На тур базе есть полатки и домики: 25 штук. В ??аждом доме живут по 4 чела а в полатке по 2. Сколько на турбазе полато и сколько домиков, если всего отдыхают 70 человек

Алгебра
Я забыл как решать на проценты задачи: На тур базе есть полатки и домики: 25 штук. В ??аждом доме живут по 4 чела а в полатке по 2. Сколько на турбазе полато и сколько домиков, если всего отдыхают 70 человек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 х-домиков.    у-палаток                                                                                            4х+2у=70 х+у=25 решаем систему у=25-х   подставим в первое уравнение 4х+ 2(25-х)= 70 4х+50-2х=70 2х=70-50 х=10 у=25-10=15
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