Как разобрать числительное под цифрой 3

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Рассыпался горох на семьдесят дорог (Некрасов). (На) семьдесят (дорог) Имя числительное; обозначает количество предметов при счёте, отвечает на вопроссколько?Н. ф. – семьдесят. А) Постоянные признаки: сложное; количественное. Б) Непостоянные признаки: употреблено в форме винительного падежа.Образует цельное словосочетание с существительным на семьдесят дорог, которое выполняет роль обстоятельства места. Подставив дюжие плечи под переносную трибуну, десятеро солдат тащили ее сюда(Павленко). десятеро (солдат) Имя числительное; обозначает количество предметов при счёте, отвечает на вопроссколько?Н. ф. – десятеро. А) Постоянные признаки: простое; собирательное. Б) Непостоянные признаки: употреблено в форме именительного падежа.Образует цельное словосочетание с существительным десятеро солдат, которое выполняет роль подлежащего.