Пожалуйста скажите сколько праздников в октябре
Литература
Пожалуйста скажите сколько праздников в октябре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю только 2. 1 октября день пожилого человека. 5 октября день учителя
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