Какой особенностью отличался муромский из рассказа барышня крестьянка
Литература
Какой особенностью отличался муромский из рассказа барышня крестьянка
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Поколение «отцов» в повести представлено Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским — героями с противоположными характерами. - Муромский — «настоящий русский барин» . Он живет на широкую ногу, бездумно тратит деньги, обустраивая имение на английский лад, увлекается нововведениями. Несмотря на долги, у дочери Муромского в наставницах мадам англичанка. Все это не по нраву его ближайшему соседу — Ивану Петровичу Берестову, крепкому хозяйственнику, консерватору и, в принципе, любимому и уважаемому всеми человеку. «Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера» , — говорит о Берестове автор, подчеркивая разность героев. Иван Петрович «не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать» . Эту критику Муромский «выносил нетерпеливо» , он «бесился» и прозвал Берестова «медведем и провинциалом» . События повести начинают развиваться, когда в деревню к отцу приезжает Алексей Берестов, сын Ивана Петровича. Это воспитанный в университете молодой человек, который намеревается поступить на военную службу, чему противится его отец. «Алексей был в самом деле молодец» , — говорит о нем автор. Берестов-младший образован, умен и красив. Это «добрый и пылкий малый» , имеющий «сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности» . Он сразу вызывает интерес у Лизы Муромской, дочери Григория Ивановича. Лиза — девушка приятной внешности, она избалованна, резва, любит проказы. Муромская живет в глуши, и неожиданно появившийся Алексей возбуждает живое любопытство «черноглазой шалуньи» . Это любопытство еще больше разжигает ее служанка Настя, которая, побывав на именинах поваровой жены, рассказывает, что молодой Берестов удивительно хорош собой, к тому же весел и баловник необыкновенный. Лиза и Настя, несмотря на разное социальное положение, очень близки, а потому Лиза быстро находит себе помощницу, поддержавшую ее сумасшедшую идею нарядиться крестьянкой и так познакомиться с Алексеем. Барышня-крестьянка с первого взгляда покорила сердце молодого Берестова. Уже после первой встречи он был в восхищении и целый день думал о своей новой знакомой. Она покорила его прелестью своей простоты, очарованием юности. К тому же такие отношения были для него новы, а потому и столь увлекательны. Довольно скоро они перерастают в настоящее чувство, на которое сама Лиза отвечает взаимностью. Казалось бы, Лизина игра привела ее к тупиковой ситуации, но все разрешает его величество случай, примиривший Ивана Петровича Берестова с его соседом-англоманом . Лиза находит довольно оригинальный выход из сложной для нее ситуации, когда Берестов-старший вместе с сыном заявляется к ним в гости и когда ей перед ними приходится предстать. Она наряжается так, что даже собственный отец с трудом узнает ее, но знающие Лизу и привыкшие к ее баловству воспринимают происходящее как очередную шалость взбалмошной барышни.
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