Какой особенностью отличался муромский из рассказа барышня крестьянка

Гость: Гость:

Поколение «отцов» в повести представлено Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским — героями с противоположными харак­терами. - Муромский — «настоящий русский барин» . Он живет на широкую ногу, бездумно тратит деньги, обу­страивая имение на английский лад, увлекается ново­введениями. Несмотря на долги, у дочери Муромско­го в наставницах мадам англичанка. Все это не по нраву его ближайшему соседу — Ива­ну Петровичу Берестову, крепкому хозяйственнику, консерватору и, в принципе, любимому и уважаемому всеми человеку. «Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера» , — говорит о Бе­рестове автор, подчеркивая разность героев. Иван Петрович «не мог равнодушно говорить об англома­нии своего соседа и поминутно находил случай его критиковать» . Эту критику Муромский «выносил не­терпеливо» , он «бесился» и прозвал Берестова «мед­ведем и провинциалом» . События повести начинают развиваться, когда в деревню к отцу приезжает Алексей Берестов, сын Ивана Петровича. Это воспитанный в университете молодой человек, который намеревается поступить на военную службу, чему противится его отец. «Алексей был в самом деле молодец» , — говорит о нем автор. Бе­рестов-младший образован, умен и красив. Это «доб­рый и пылкий малый» , имеющий «сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности» . Он сразу вызывает интерес у Лизы Муромской, дочери Григория Ивановича. Лиза — девушка приятной внешности, она избало­ванна, резва, любит проказы. Муромская живет в глу­ши, и неожиданно появившийся Алексей возбуждает живое любопытство «черноглазой шалуньи» . Это лю­бопытство еще больше разжигает ее служанка Настя, которая, побывав на именинах поваровой жены, рас­сказывает, что молодой Берестов удивительно хорош собой, к тому же весел и баловник необыкновенный. Лиза и Настя, несмотря на разное социальное поло­жение, очень близки, а потому Лиза быстро находит себе помощницу, поддержавшую ее сумасшедшую идею нарядиться крестьянкой и так познакомиться с Алексеем. Барышня-крестьянка с первого взгляда покорила сердце молодого Берестова. Уже после первой встречи он был в восхищении и целый день думал о своей но­вой знакомой. Она покорила его прелестью своей про­стоты, очарованием юности. К тому же такие отноше­ния были для него новы, а потому и столь увлекатель­ны. Довольно скоро они перерастают в настоящее чувство, на которое сама Лиза отвечает взаимностью. Казалось бы, Лизина игра привела ее к тупиковой си­туации, но все разрешает его величество случай, при­миривший Ивана Петровича Берестова с его сосе­дом-англоманом . Лиза находит довольно оригинальный выход из сложной для нее ситуации, когда Берестов-старший вместе с сыном заявляется к ним в гости и когда ей пе­ред ними приходится предстать. Она наряжается так, что даже собственный отец с трудом узнает ее, но знающие Лизу и привыкшие к ее баловству восприни­мают происходящее как очередную шалость взбал­мошной барышни.