Выразительные свойства Весеннего вальса Шопена
Музыка
Выразительные свойства Весеннего вальса Шопена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волнения, тревога,яркость,возрождение,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Повар посолил суп солью. У Мальвины кудрявые локоны. Стены больницы покрасили бел??й краской. Бабушка продавала солёные соленья. Очень сильно крича...
Математика
Я забыл как решать на проценты задачи: На тур базе есть полтаки и домики: 25 штук. В ??аждом доме живут по 4 чела а в полатке по 2. Сколько на тур...
Алгебра
Я забыл как решать на проценты задачи: На тур базе есть полтаки и домики: 25 штук. В ??аждом доме живут по 4 чела а в полатке по 2. Сколько на тур...
Русский язык