Образуйте притяжательные прилагательные от данных существительных.Составьте и запишите словосочетания с ними.Подчеркните в прилагательных чередующиеся согласные.Выделите в прилагательных суффиксы и окончания. МЕДВЕДЬ,АКУЛА,ВОЛ...

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Образуйте притяжательные прилагательные от данных существительных.Составьте и запишите словосочетания с ними.Подчеркните в прилагательных чередующиеся согласные.Выделите в прилагательных суффиксы и окончания. МЕДВЕДЬ,АКУЛА,ВОЛК,ЧЕРЕПАХА,КОЗА,ОЛЕНЬ,ЩУКА. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость