Образуйте притяжательные прилагательные от данных существительных.Составьте и запишите словосочетания с ними.Подчеркните в прилагательных чередующиеся согласные.Выделите в прилагательных суффиксы и окончания. МЕДВЕДЬ,АКУЛА,ВОЛ...
Русский язык
Образуйте притяжательные прилагательные от данных существительных.Составьте и запишите словосочетания с ними.Подчеркните в прилагательных чередующиеся согласные.Выделите в прилагательных суффиксы и окончания. МЕДВЕДЬ,АКУЛА,ВОЛК,ЧЕРЕПАХА,КОЗА,ОЛЕНЬ,ЩУКА. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медвежий,акулий,волчий,черепаший,козлиный,олений,щучий. Словосочетания: Медвежий клык Акулий укус Волчий вой Черепаший шаг Козлиный грех Олений рог Щучий хвост
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