Образуйте слова с суффиксами -ек или -ик. Сучок, цветок, порог, экипаж, дождик, молоток, арбуз, внук, листок, чипс, голосок, алмаз, гвоздь, камешек, барашек, дружок, ящик, комок, осёл, стрелок. Заранее спасибо :)

Русский язык

Образуйте слова с суффиксами -ек или -ик. Сучок, цветок, порог, экипаж, дождик, молоток, арбуз, внук, листок, чипс, голосок, алмаз, гвоздь, камешек, барашек, дружок, ящик, комок, осёл, стрелок. Заранее спасибо :)

Автор: Гость