Образуйте слова с суффиксами -ек или -ик. Сучок, цветок, порог, экипаж, дождик, молоток, арбуз, внук, листок, чипс, голосок, алмаз, гвоздь, камешек, барашек, дружок, ящик, комок, осёл, стрелок. Заранее спасибо :)
Русский язык
Образуйте слова с суффиксами -ек или -ик. Сучок, цветок, порог, экипаж, дождик, молоток, арбуз, внук, листок, чипс, голосок, алмаз, гвоздь, камешек, барашек, дружок, ящик, комок, осёл, стрелок. Заранее спасибо :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сучокчек цветочик порожек экипажик дождичек молоточек орбузик внучек гвоздик листочек чипсик голосочек алмазик дружочек ящичек комочек ослик
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