Лед ледЯной тишина белить белизна затишье белила подледный тихий беляк тихоня по??елка потихоньку.записать однокоренные слова группами.подчеркнуть проверочные слова

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Лед ледЯной тишина белить белизна затишье белила подледный тихий беляк тихоня по??елка потихоньку.записать однокоренные слова группами.подчеркнуть проверочные слова
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