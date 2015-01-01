Спиши. Разбери предложения по членам. Синтаксический разбор предложений. 1. Мать ??юбит дочь. Аромат Сирени заполнил весь сад.

Русский язык
Спиши. Разбери предложения по членам. Синтаксический разбор предложений. 1. Мать ??юбит дочь. Аромат Сирени заполнил весь сад.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать(сущ.подчеркивается одной )любит(гл подчеркивается двумя чертами) дочь(сущ. подчеркивается пунктиром ------- вот так.
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