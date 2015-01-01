Спиши. Разбери предложения по членам. Синтаксический разбор предложений. 1. Мать ??юбит дочь. Аромат Сирени заполнил весь сад.
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Спиши. Разбери предложения по членам. Синтаксический разбор предложений. 1. Мать ??юбит дочь. Аромат Сирени заполнил весь сад.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать(сущ.подчеркивается одной )любит(гл подчеркивается двумя чертами) дочь(сущ. подчеркивается пунктиром ------- вот так.
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