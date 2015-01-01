Помогите пожалуйста. надо определить степень окисления элементов:NH3,N2,H2S,KMUO4,K2Cr2O7,MnO2,CH4,CO2,H3PO4,P2O3,N2O5,H2H4,(NH4)3,PO4.
Химия
Помогите пожалуйста. надо определить степень окисления элементов:NH3,N2,H2S,KMUO4,K2Cr2O7,MnO2,CH4,CO2,H3PO4,P2O3,N2O5,H2H4,(NH4)3,PO4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, что знаю) если, что то в NH3 первый знак -. Блин, думала фото обрежется(( надеюсь поймете
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