Как голосеменные растения приспособились к "Зимней засухе" ?
Биология
Как голосеменные растения приспособились к "Зимней засухе" ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У хвойных иголки покрыты воском из за этого они теряют меньше влаги
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