Как голосеменные растения приспособились к "Зимней засухе" ?

Биология
Как голосеменные растения приспособились к "Зимней засухе" ?
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Автор: Гость
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Гость:
У хвойных иголки покрыты воском из за этого они теряют меньше влаги
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