Составить и записать пять предложение на тему " Шишки,.Используй данные словосоче??ания . Сильный ветер , высокие сосны , могучие ели, длинные шишки , подают с грохотом.мл666

Русский язык
Составить и записать пять предложение на тему " Шишки,.Используй данные словосоче??ания . Сильный ветер , высокие сосны , могучие ели, длинные шишки , подают с грохотом.мл666
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу расшумелся сильный  ветер и попадали с веток шишки. В лесу так красиво,вкусно и свежо  пахнет и шишки свисают над моей головой. Под моим окном упала с грохотам шишка. Стою я среди высоких сосн,могучих елей,смотрю как шишки начинают пададать. Мой кот очень любит играть с шишками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Объясните пожалуйста мне Прочитай текст и определи тип речи Озаглавьте текст из первого или второго текста Выпиши выделенные имена существительные ...
Ответить
Физика
Мощность электрической плитки при напряжении в сети 220в равна 600 вт какой ток прот??кает по спирали плитки и каково сопротивление спирали в рабоч...
Ответить
Английский язык
Какие города есть в Wales?
Ответить
Алгебра
Решите неравенство (x+8)(2x-5)/3x<0
Ответить
Литература
Что привело старуху к печальному финалу в "Сказке о рыбаке и рыбке"? а) жадность б) тщеславие в) вседозволенность г) безнаказанность
Ответить