Составить и записать пять предложение на тему " Шишки,.Используй данные словосоче??ания . Сильный ветер , высокие сосны , могучие ели, длинные шишки , подают с грохотом.мл666

Гость: Гость:

В лесу расшумелся сильный ветер и попадали с веток шишки. В лесу так красиво,вкусно и свежо пахнет и шишки свисают над моей головой. Под моим окном упала с грохотам шишка. Стою я среди высоких сосн,могучих елей,смотрю как шишки начинают пададать. Мой кот очень любит играть с шишками.