Его несут клеткам органов красные кровяные тельца 8 букв

Окружающий мир
Его несут клеткам органов красные кровяные тельца 8 букв
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Гость:
Кислород 8 букв если надо обращяйся 
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