Треугольник ABC - равнобедренный, AB=AC. Угол B равен 70° . Найдите угол A.

Геометрия
Треугольник ABC - равнобедренный, AB=AC. Угол B равен 70° . Найдите угол A.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов в треугольнике 180 градусов. Так как АВС равнобедренный , то углы при основании равны. Значит если В = 70, то и С = 70. Находим их сумму : 70+70=140. А = 180-140= 40
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