Распределите номера предложений в соответствующие графы таблицы: Обособленные ??пределения Обособленные приложения Обособленные обстоятельства Обособленные уточняющие члены предложения (обстоятельство, дополнение) 1) Науки...

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Распределите номера предложений в соответствующие графы таблицы: Обособленные ??пределения Обособленные приложения Обособленные обстоятельства Обособленные уточняющие члены предложения (обстоятельство, дополнение) 1) Науки, чуждые музыке, постылы мне. 2) Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся в воду. 3) Пришёл Макаров, в чёрном строгом костюме, с нахмуренными бровями. 4) За чертой, не всходя, томилось солнце. 5) Пушкин, великий русский поэт, родился в Москве. 6) На той стороне, за рекой, запевал соловей. 7) Дочь его, Екатерина Ивановна, играла на рояле. 8) Уставшая за ночь, Валя крепко заснула. 9) Самолёт, наряду с пассажирами, захватил и почту. 10) Порой она скользила меж камней, смеясь неловкости своей.

Автор: Гость