В каких случаях между частями бессоюзного предложения ставится запятая или точка с запятой?

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Точка с запятой ставится в бессоюзном сложном предложении в следующих случаях:1) если предикативные части отдалены друг от друга по смыслу или значительно распространены и имеют внутри себя запятые: У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большей частью покрыты соломой (П.); Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас тёмно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, ещё сохраняющем последний отблеск зари (Л.); Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую сосновую рощу, лежавшую в полуверсте от сада; тень от неё без конца тянулась через неподвижные поля (Т.); Берёзы, тополя, черёмуха распускали свои клейкие и пахучие листья; липы надували лопавшиеся почки (Л.Т.);Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережёт их (М.Г.);2) если бессоюзное сложное предложение распадается на части (группы предложений), в свою очередь образующие бессоюзные сложные предложения: Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звёзды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса (Т.); Лёгкая пыль жёлтым столбом поднимается и несётся по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши (Т.); Грачи улетели, лес обнажился, поля опустели; только не сжата полоска одна (Н.);3) если бессоюзное соединение частей предложения сочетается с союзным (нередко между частями, соединенными без союзов, ставится точка с запятой, а между частями, связанными союзом, — запятая): Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился (П.); Долго при свете месяца мелькал белый парус между тёмных волн; слепой всё сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание (Л.); Прошла беда; крестьянин встал, и он же батрака ругает (Кр.); Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими жёлтыми листьями, и разговаривать (Л.Т.); Было серо, тускло, безотрадно, хоть огонь зажигай; все жаловались на холод, и дождь стучал в окна (Ч.).