Помогите пожалуйста! Определите подлежащие и сказуемое в этих предложениях.

Русский язык
Помогите пожалуйста! Определите подлежащие и сказуемое в этих предложениях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Таня(под) видит(сказ), жил(сказ) герой(под) 3 я(под) люблю(сказ) отдыхать(сказ), кататься(сказ) 4 Дрова(под) горят(сказ) Кашу(под) варят(сказ) 5 просторы(п) улеглись(с) 6 Она(п) обернулась(с) улыбнуться(с) кивнуть (с) 8 Мы(п) зовем(с) родились(с)
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