Известно, что сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии = 64, а сумма первых четырех членов равна 63 3/4. найти первый член и знаменатель прогрессии.

Алгебра
Известно, что сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии = 64, а сумма первых четырех членов равна 63 3/4. найти первый член и знаменатель прогрессии.
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