Известно, что сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии = 64, а сумма первых четырех членов равна 63 3/4. найти первый член и знаменатель прогрессии.
Алгебра
Известно, что сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии = 64, а сумма первых четырех членов равна 63 3/4. найти первый член и знаменатель прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложении.....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Количество бактерий в пробирке ежесуточно повышалось на одно и то же количество процентов. За двое суток количество бактерий увеличилось на 96%. На...
Русский язык
Распределите номера предложений в соответствующие графы таблицы: Обособленные ??пределения Обособленные приложения Обособленные обстоятельств...
Русский язык