От 1 пристани в противоположных направлениях отплыли два катера через 2 часа расстояние между ними стало 114 километров Какова скорость скорость первого катера если скорость второго 28 километров в час
Математика
От 1 пристани в противоположных направлениях отплыли два катера через 2 часа расстояние между ними стало 114 километров Какова скорость скорость первого катера если скорость второго 28 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*28=56 роехал первый 114-56=58 проехал второй 58:2=29 км ч скорость второго
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