От 1 пристани в противоположных направлениях отплыли два катера через 2 часа расстояние между ними стало 114 километров Какова скорость скорость первого катера если скорость второго 28 километров в час

Математика

От 1 пристани в противоположных направлениях отплыли два катера через 2 часа расстояние между ними стало 114 километров Какова скорость скорость первого катера если скорость второго 28 километров в час

Автор: Гость