Внутренние воды северного Кавказа)

География
Внутренние воды северного Кавказа)
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Гость:
Реки Северного Кавказа многочисленны и так же как и климат четко делятся на горные и равнинные. Многочисленным горным рекам источником питания служат снега и ледники в период таяния. Наиболее крупные реки-Кубань и Терек, а так же берущее начало на Ставропольской возвышенности Егорлык и Калаус. Кавказ обладает значительными запасами подземных вод и сложными условиями их залегания. По периферии хребтов они питают артезианские бассейны предгорных равнин и межгорных впадин. Эти воды используются для водоснабжения ряда городов, а местами и орошения земель. Перспективы дальнейшего освоения запасов подземных вод очень велики. Особую ценность представляют целебные минеральные и термальные воды, но пока только небольшая часть этих ресурсов используется, и возможности для расширения курортно-бальнеологической сети: весьма значительны.
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