Подбери к слову смородина прилогательное

Гость: Гость:

Это легко нужно просто к слову СМОРОДИНА задать вопрос КАКАЯ? Ну например: 1.Слаткая смородина. 2.Кислая смородина. 3.Фкусная смородина 4.Спелая смородина 5.Яркая смородина Но и так далее!!!