Подбери к слову смородина прилогательное
Русский язык
Подбери к слову смородина прилогательное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это легко нужно просто к слову СМОРОДИНА задать вопрос КАКАЯ? Ну например: 1.Слаткая смородина. 2.Кислая смородина. 3.Фкусная смородина 4.Спелая смородина 5.Яркая смородина Но и так далее!!!
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