Найти площадь прямоугольника по стороне и диагонали. В паскале
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Найти площадь прямоугольника по стороне и диагонали. В паскале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program e; var s,a,b,d : real; begin a:= 1; {известная сторона} d:= 3; {диагональ} {по Т. Пифагора находим не известную сторону} b: = sqrt(d*d - a*a); {находим площадь } s:= a*b; writeln(s); end;
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