Составь разные по интонации предложения, а из предложений - текст.Определи тему текста по опорным словам. В лес, весна, появились, надели, деревья, листочки, прилетели, пришла, весенний, наряд, зелёные, гнёзда, птицы, стали, вить
Русский язык
Составь разные по интонации предложения, а из предложений - текст.Определи тему текста по опорным словам. В лес, весна, появились, надели, деревья, листочки, прилетели, пришла, весенний, наряд, зелёные, гнёзда, птицы, стали, вить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лес пришла весна. Деревья надели весенний наряд. Птицы прилетели, стали вить гнёзда. Появились зелёные листочки.
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