Составь разные по интонации предложения, а из предложений - текст.Определи тему текста по опорным словам. В лес, весна, появились, надели, деревья, листочки, прилетели, пришла, весенний, наряд, зелёные, гнёзда, птицы, стали, вить

Русский язык

Составь разные по интонации предложения, а из предложений - текст.Определи тему текста по опорным словам. В лес, весна, появились, надели, деревья, листочки, прилетели, пришла, весенний, наряд, зелёные, гнёзда, птицы, стали, вить

Автор: Гость