Помогите к завтру надо ребят найдите последнюю цифру числа 2^2015

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Для начала, можно посмотреть несколько последовательных степеней двойки: 1 2 2 4 3 8 4 16 5 32 6 64 7 128 8 256 9 512 Как видим, последняя цифра меняется так: 2, 4, 8, 6. А далее эта последовательность повторяется. То есть имеем повторяющуюся последовательность из четырёх цифр. Чтобы понять, на какую из этих цифр заканчивается 2^2015, мы разделим 2015 на 4. Получим 503 и остаток 3. Чтобы далее было понятно, рассмотрим варианты: 1) если бы разделилось нацело (как, например, четвёртая степень), то число бы оканчивалось на шесть (смотри выше посчитанные степени) 2) если был бы остаток 1 (как, например, для пятой степени), то число бы оканчивалось на 2 3 ) если был бы остаток 2 (как, например, для шестой степени), то число бы оканчивалось на 4 4 ) а если остаток 3 (как, например, для седьмой степени), то число будет оканчиваться на 8 Соответственно, последняя цифра числа 2^2015 будет восемь.