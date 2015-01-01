Помогите к завтру надо ребят найдите последнюю цифру числа 2^2015

Алгебра
Помогите к завтру надо ребят найдите последнюю цифру числа 2^2015
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала, можно посмотреть несколько последовательных степеней двойки: 1       2 2      4 3      8 4     16 5    32 6    64 7   128 8  256 9   512 Как видим, последняя цифра меняется так:  2, 4, 8, 6. А далее эта последовательность повторяется. То есть имеем повторяющуюся последовательность из четырёх цифр. Чтобы понять, на какую из этих цифр заканчивается 2^2015, мы разделим 2015 на 4.    Получим 503 и остаток 3. Чтобы далее было понятно, рассмотрим варианты: 1) если бы разделилось нацело (как, например, четвёртая степень), то число бы оканчивалось на шесть (смотри выше посчитанные степени) 2) если был бы остаток 1 (как, например, для пятой степени), то число бы оканчивалось на 2 3 ) если был бы остаток 2 (как, например, для шестой степени), то число бы оканчивалось на 4 4 ) а если остаток 3 (как, например, для седьмой степени), то число будет оканчиваться на 8 Соответственно, последняя цифра числа 2^2015  будет восемь.
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