Обведи красным карандашом стколько звеньев ломаной линии,сколько указано

Математика
Обведи красным карандашом стколько звеньев ломаной линии,сколько указано
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 звенья указано(пишу тут потому что меньше 20 символов нельзя)
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