Очарованные морфемный разбор

Русский язык
Очарованные морфемный разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка "о", корень "чар", суффиксы "ова", "нн", окончание "ые" Основание "очарованн"
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