Очень нужно прошу!!!

Английский язык
Очень нужно прошу!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) at a garage 2) in Stonebridge 3) yes, she does 4) no, she doesn't(or doesn't say)
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