Очень срочно! Помогите пожалуйста! Вычислить объём кислорода, необходимый для сжигания 5м(в кубе) метана.

Химия

Очень срочно! Помогите пожалуйста! Вычислить объём кислорода, необходимый для сжигания 5м(в кубе) метана.

Автор: Гость