Очень срочно! Помогите пожалуйста! Вычислить объём кислорода, необходимый для сжигания 5м(в кубе) метана.

Химия
Очень срочно! Помогите пожалуйста! Вычислить объём кислорода, необходимый для сжигания 5м(в кубе) метана.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O V(CH4) = 5 m3 = 5000 л Составим пропорцию: 22.4 л - 2*22.4 л 5000 -  х х= 10000 л = 10 м3
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