Составе уравнения реакции в молекулярном виде согласно следующим схемам: K2CO3+H2SO4 Гидроксид калия+соляная кислота- Ba2++SO42- BaSO4 Укажите условия протекания реакции
Химия
Составе уравнения реакции в молекулярном виде согласно следующим схемам: K2CO3+H2SO4 Гидроксид калия+соляная кислота- Ba2++SO42- BaSO4 Укажите условия протекания реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2so4 + h2so4 = k2so4+h2o + co2⬆ Реакция обмена. Образуется сульфат калия и угольная кислота.
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