Романтические жанры в творчестве Шопена.

Музыка
Романтические жанры в творчестве Шопена.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное романтика я не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Написать по английски о погоде в 3 городах мира
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста знаю что много но пожалуйста!!!
Ответить
Математика
Коле надо вычислить значение числового выражения 1000+(120-60:3*2) задание надо назвать ??то будет первым сложение,деление и т.д
Ответить
Математика
Денис купил тетрадь за 30 руб,что состовляет 3/5 денег ,оставшихся после покупки тет??ади.сколько денег было у Дениса до покупки тетради
Ответить
Физика
Как в проводить расчеты с такими числами 8х10^14? Например, нужно разделить 3х10^8/8х10^14.
Ответить