Помогите пожалуйста знаю что много но пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Растения - береза, ель, тимофеевка ( луговая) тростник, рогоз, клевер. Насекомые - пчела, кузнечик, стрекоза. Животные - лиса, белка, крот. Рыба - окунь. Земноводные - лягушка. Это первое Второе Московское княжество занимало довольно выгодное центральное положение по отношению к другим русским землям. Проходившие по его территории речные и сухопутные пути придавали Москве значение важнейшего узла торговых и иных связей между русскими землями. Москва стала в ХIV в. крупным торгово-ремесленным центром. Московские ремесленники приобрели известность как искусные мастера литейного, кузнечного и ювелирного дела. Именно в Москве зародилась и получила боевое крещение русская артиллерия. Торговые связи московских купцов «сурожан» и «суконников» протянулись далеко за пределы русских земель. Прикрытые с северо-запада от Литвы Тверским княжеством, а с востока и юго-востока от Золотой Орды другими русскими землями, Московское княжество в меньшей степени подвергалось внезапным разорительным набегам золотоорцынцев. Это позволяло московским князьям собирать и копить силы, создавать постепенно превосходство в материальных и людских ресурсах, что6ы выступить организаторами и руководителями объединительного процесса и освободительной борьбы. Географическое положение Московского княжества предопределило и его роль этнического ядра формировавшейся великорусской народности. Все это в соединении с целенаправленной и гибкой политикой московских князей во взаимоотношениях с Золотой Ордой и другими русскими землями и обусловило, в конечном счете, победу Москвы за роль руководителя и политического центра формирования единого Русского государства. Третье 1) 4 апреля 1147 г.2) Х век или примерно 988 год3) 8 сентября 1380 год4) 5 апреля 1242 год5) 11 ноября 1480 год