Очень срочно.Помогите составить предложения по этим сземам так чтоб получился ра??сказ и дать название расскажу..прошу помогите 1класс

Гость: Гость:

Я уже взрослая. Мне сегодня исполнилось 9. Я уже большая девочка. Поэтому мама меня попросила купить овощей. Я пошла в продуктовый магазин, купила овощей. Мама приготовила овощной суп. И налила чай. За помощь мама мне купила новою одежду. Мама разрешила выйти на улицу играться.