Очень срочно.Помогите составить предложения по этим сземам так чтоб получился ра??сказ и дать название расскажу..прошу помогите 1класс
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Очень срочно.Помогите составить предложения по этим сземам так чтоб получился ра??сказ и дать название расскажу..прошу помогите 1класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я уже взрослая. Мне сегодня исполнилось 9. Я уже большая девочка. Поэтому мама меня попросила купить овощей. Я пошла в продуктовый магазин, купила овощей. Мама приготовила овощной суп. И налила чай. За помощь мама мне купила новою одежду. Мама разрешила выйти на улицу играться.
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