Очень срочно,пожалуйста.Решите задачу,составив пропорцию: Из 0,3 т свежих яблок получается 57 кг сушённых.Сколько сушённых чяблок получится из 5,5 т свежих ?

Математика

Очень срочно,пожалуйста.Решите задачу,составив пропорцию: Из 0,3 т свежих яблок получается 57 кг сушённых.Сколько сушённых чяблок получится из 5,5 т свежих ?

Автор: Гость