Очень срочно,пожалуйста.Решите задачу,составив пропорцию: Из 0,3 т свежих яблок получается 57 кг сушённых.Сколько сушённых чяблок получится из 5,5 т свежих ?
Математика
Очень срочно,пожалуйста.Решите задачу,составив пропорцию: Из 0,3 т свежих яблок получается 57 кг сушённых.Сколько сушённых чяблок получится из 5,5 т свежих ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 300x=57*5500 x=313500/300 1045кг
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