Один из углов прямоугольника равен 60 градусов, а разность гипотенузы и меньшего к??тета равна 15 см. найдите гипотенузу

Геометрия

Один из углов прямоугольника равен 60 градусов, а разность гипотенузы и меньшего к??тета равна 15 см. найдите гипотенузу

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