Один из углов прямоугольника равен 60 градусов, а разность гипотенузы и меньшего к??тета равна 15 см. найдите гипотенузу
Геометрия
Один из углов прямоугольника равен 60 градусов, а разность гипотенузы и меньшего к??тета равна 15 см. найдите гипотенузу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол b=180-(90+60)=30 Сторона напротив угла в 30градусов =половине гипотенузы, следовательно гипотенуза bc=15+15=30
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