Составь вопросы.ответь на них с помощю рисунка

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Составь вопросы.ответь на них с помощю рисунка
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Гость:
Спомощью кокого???????????????????
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