Определите последовательность движения нервного импульса при осуществлении дви??ательного рефлекса подсаливания пищи в случае ощущения недостаточной ее солености: а) двигательная зона коры г) вкусовой нерв б) вкусовые рецепто...

Биология

Определите последовательность движения нервного импульса при осуществлении дви??ательного рефлекса подсаливания пищи в случае ощущения недостаточной ее солености: а) двигательная зона коры г) вкусовой нерв б) вкусовые рецепторы д) вкусовая зона коры в) двигательный нерв е) скелетные мышцы

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