В июне 0,2 дней составили дождливые дни,ясные дни 0,5 дней,а остальные 9 дней были обл??чными.Сколько дней в июне?

Математика

В июне 0,2 дней составили дождливые дни,ясные дни 0,5 дней,а остальные 9 дней были обл??чными.Сколько дней в июне?

Автор: Гость