При каких обстоятельствах пришел к власти Петр 2

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После смерти императрицы Екатерины 1,по её завещанию наследником был провозглашён внук Пётра 1-Пётр 2..однако он был малолетним и не мог быть полноправным правителем и был назначен для этого регент-Меньшиков, но в дальнейшем его отстранили и помогали править Долгорукие и Голицыны, а основную роль стал играть Остерман..