Помогите решить срочно!) Комплект белья состоит из двух простыней и трёх наволоч??к.В гостиницу привезли несколько полных комплектов,в которых оказалось 1080 предметов.Чего больше привезли:простыней или наволочек? На сколько ...

Математика

Помогите решить срочно!) Комплект белья состоит из двух простыней и трёх наволоч??к.В гостиницу привезли несколько полных комплектов,в которых оказалось 1080 предметов.Чего больше привезли:простыней или наволочек? На сколько больше?

Автор: Гость