Помогите решить срочно!) Комплект белья состоит из двух простыней и трёх наволоч??к.В гостиницу привезли несколько полных комплектов,в которых оказалось 1080 предметов.Чего больше привезли:простыней или наволочек? На сколько ...
Математика
Помогите решить срочно!) Комплект белья состоит из двух простыней и трёх наволоч??к.В гостиницу привезли несколько полных комплектов,в которых оказалось 1080 предметов.Чего больше привезли:простыней или наволочек? На сколько больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однозначно наволочек больше! а вот на сколько, сейчас решим: 1080/ (2+3) = 216 комлектов всего 216*2 = 432 простыней всего 216*3=648 наволочек 648-432=216
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