3 кг варенья разложили в банки по 400 г и 200 г банок по 400 г оказалось 4 сколько потребовалось банок по 200 г
Математика
3 кг варенья разложили в банки по 400 г и 200 г банок по 400 г оказалось 4 сколько потребовалось банок по 200 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*400=1600г 2)3000-1600=1400г 3)1400:200=7
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