3 кг варенья разложили в банки по 400 г и 200 г банок по 400 г оказалось 4 сколько потребовалось банок по 200 г

Математика

3 кг варенья разложили в банки по 400 г и 200 г банок по 400 г оказалось 4 сколько потребовалось банок по 200 г

Автор: Гость