Один насос заполняет бассейн за 6 часов, а другой опорожняет за 8 часов. Какая часть бассейна останется незаполненной, если после 4 часов работы первого насоса 2 часа работал второй?

Математика

Один насос заполняет бассейн за 6 часов, а другой опорожняет за 8 часов. Какая часть бассейна останется незаполненной, если после 4 часов работы первого насоса 2 часа работал второй?

Автор: Гость