Один насос заполняет бассейн за 6 часов, а другой опорожняет за 8 часов. Какая часть бассейна останется незаполненной, если после 4 часов работы первого насоса 2 часа работал второй?
Математика
Один насос заполняет бассейн за 6 часов, а другой опорожняет за 8 часов. Какая часть бассейна останется незаполненной, если после 4 часов работы первого насоса 2 часа работал второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После работы насоса заполнена 4/6 = 2/3 бассейна Второй насос откачал 2/8 = 1/4 бассейна. 2/3-1/4=8/12-3/12=5/12
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