Один рабочий упоковал 51 пачку книг а другой 60 таких же пачек 2 рабочих упаковал на 108 книг больше чем первый рабочий сколько книг в одной пачке

Математика
Один рабочий упоковал 51 пачку книг а другой 60 таких же пачек 2 рабочих упаковал на 108 книг больше чем первый рабочий сколько книг в одной пачке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть в одной пачке х книг, тогда первй рабочий упаковал 51 х книг, а второй - 60х книг. Т.к. второй рабочий упаковал на 108 книг больше, то составим и решим уравнение 60х-51х=108 9х=108 х=108:9 х=12. Ответ: 12 книг.
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