Один рабочий упоковал 51 пачку книг а другой 60 таких же пачек 2 рабочих упаковал на 108 книг больше чем первый рабочий сколько книг в одной пачке

Математика

Один рабочий упоковал 51 пачку книг а другой 60 таких же пачек 2 рабочих упаковал на 108 книг больше чем первый рабочий сколько книг в одной пачке

Автор: Гость